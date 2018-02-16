桃園醫院除夕送蘋安 溫馨過年趣台灣好新聞報 (2018-02-16 00:02)
記者陳華興／桃園報導
農曆年節將至，衛生福利部桃園醫院爰往例每年都會辦理「除夕送平(蘋)安」活動，讓過年期間仍在住院病人感受到溫馨的年節氣氛，15日除夕當天由副長陳瑞昌帶領著院內工作同仁們，將平安與祝福送給每一位桃園醫院的病患與陪病家屬。
陳瑞昌副院長表示，每年值此歲末年終，家家戶戶帶著歡喜的心情準備過年之時，衛福部桃園醫院為能讓還在與疾病奮戰的病患與家屬能一同感受團圓溫馨的年節氣氛，特別準備了象徵平平安安的蘋果及糖果，送上對他們的祝福。
衛生福利部桃園醫院截至15日住院人數尚有300餘人，桃園醫院秉持著公醫精神，除了診治疾病外更重視病患精神與心靈層面的照顧，遂由桃園醫院副院長陳瑞昌及社工室主任余珮瑜帶領社工師與祈禱室的志工，親自到病房給予病人最溫暖的加油打氣和問候。
桃醫社工室主任余珮瑜表示，近期天災人禍不斷，人心惶惶之時更需要人與人之間的凝聚與打氣，而桃園醫院更是全年無休，守護桃園人健康。探訪病患過程中，看見不少病患因無法返家過年而備感失落，但醫護人員的悉心守護，以及桃醫社工室主任與社工師率領著志工夥伴獻上滿滿的祝福而亮起笑顏、獲得安慰。
開朗的拜年聲與祝福傳遍整個桃園醫院，病患的笑容與康復的身體更是對桃園醫院最大的肯定。在這嚴寒的天氣伴隨濃厚的過年氣氛的時分，透過送平(蘋)安的溫馨活動，給予信任桃園醫院的病患及民眾們滿滿的祝福和關懷，也希望讓病友們能早日康復，迎接新的一年。
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