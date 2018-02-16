禽流感防疫無假期 嘉縣鵝隻染禽流感依程序完成處置台灣好新聞報 (2018-02-16 00:04)
記者謝敏政／嘉義報導
嘉義縣太保市洪姓養鵝場12日主動通報其飼養種鵝產蛋率下降及死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，由農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，家畜所14日完成撲殺清場，計種鵝1,956羽、銷毀種蛋1,821顆。
家畜所指出，洪姓養禽場12日主動通報家畜所，其飼養約1年的種鵝，日前陸續出現產蛋下降及異常死亡，家畜所立即派員進行移動管制並採病鵝送畜衛所檢驗，檢驗結果為感染H5N2亞型高病原性禽流感，已於14日完成撲殺清場作業。家畜所表示，禽流感防疫無假期，禽場密集區週邊公共區域消毒於春節期間仍持續進行，如有異常死亡請通報防疫單位及時處置，避免疫情擴散。
防檢局說明近期仍會有寒流來襲，特別提醒養禽業者要作好禽舍保溫及通風，並加強場內防鳥設施、門禁管制及各項生物安全工作，以減少禽場發生疫病風險。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
GNC 膠原蛋白．Lutein gnc．GNC 三效．GNC X2．GNC 健安喜 膠囊．GNC 健安喜．葉黃素 GNC．Gnc 蘆薈．gnc 月見草．gnc 魚油．GNC 蔓越莓．膠囊 GNC．GNC 膠囊 食品．gnc 月見草油．gnc 檸檬酸鈣．GNC．GNC 檸檬酸．GNC 葉黃素．GNC 維他命．GNC 健安喜 檸檬酸鈣．GNC 蔓越莓膠囊．膠囊 食品 GNC
海巡春節首日破械彈 民眾安心有感過好年【大成報】
三寶化身「現代年獸」逆向暴衝 後車駕駛嚇到無言【NOWnews今日新聞】
嘉義台灣燈會首日 參觀人數27.6萬人【NOWnews今日新聞】
9條散步路線 春節走跳台南城市祕境【NOWnews今日新聞】
大年初二回娘家 翁章梁發紅包人氣旺【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》