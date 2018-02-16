記者謝敏政／嘉義報導

嘉義縣太保市洪姓養鵝場12日主動通報其飼養種鵝產蛋率下降及死亡，經嘉義縣家畜疾病防治所採樣送驗，由農委會家畜衛生試驗所確診感染H5N2亞型高病原性家禽流行性感冒，家畜所14日完成撲殺清場，計種鵝1,956羽、銷毀種蛋1,821顆。

家畜所指出，洪姓養禽場12日主動通報家畜所，其飼養約1年的種鵝，日前陸續出現產蛋下降及異常死亡，家畜所立即派員進行移動管制並採病鵝送畜衛所檢驗，檢驗結果為感染H5N2亞型高病原性禽流感，已於14日完成撲殺清場作業。家畜所表示，禽流感防疫無假期，禽場密集區週邊公共區域消毒於春節期間仍持續進行，如有異常死亡請通報防疫單位及時處置，避免疫情擴散。

防檢局說明近期仍會有寒流來襲，特別提醒養禽業者要作好禽舍保溫及通風，並加強場內防鳥設施、門禁管制及各項生物安全工作，以減少禽場發生疫病風險。