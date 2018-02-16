嘉縣深夜查獲活禽私宰 業者遭開罰5萬台灣好新聞報 (2018-02-16 00:10)
記者謝敏政／嘉義報導
嘉義縣違法屠宰聯合查緝小組日前深夜在大林鎮一處偏僻鐵皮屋查獲鄧姓業者違法私宰活禽34隻，當場沒收屠體送化製場焚化外，並依違反畜牧法規定對業者開罰5萬元罰鍰，查獲的雞隻屠體則送禽流感檢驗，如檢出病毒陽性則另依相關規定辦理。
時序進入冬令進補與春節肉品大量銷售之時期，為保障國人食肉安全，由縣府農業、警察、衛生、環保、防疫、經濟發展與農委會防檢局等跨局處單位組成的「違法屠宰聯合查緝小組」，持續加強取締家畜禽等違法屠宰與販賣行為，並不定期訪查轄內列管或遭檢舉之違法屠宰場所，經過多年違法私宰取締，私宰業者從傳統市場隱身到住宅巷弄或偏僻隱密之處，增加查緝難度，甚至多次變換宰殺時間以逃避查緝，查緝小組去年共發動聯合稽查27日，總計查緝114場次，查獲12處違法私宰，裁罰金額共計24萬元整，其中3件因涉及刑事已移送檢調單位續辦。
縣長張花冠表示，為提升肉品食用衛生安全並保障全體縣民健康，縣府將持續加強違法屠宰聯合查緝工作，也籲請消費者應選購經合法屠宰場屠宰之肉品，並認明有「屠宰衛生檢查合格標誌」或經台灣優良農產品CAS與產銷履歷認證合格之肉品，若查獲有違法情事，除依違反畜牧法及環保、衛生、稅賦、工務、建築、土地、動物保護及動物防疫等相關規定辨理裁處外，如行為危害人體健康導致疾病者，將處有期徒刑並併科罰金，呼籲私宰業者勿心存僥倖，以身試法。
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