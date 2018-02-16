記者張朝福／嘉義報導

嘉義縣政府2月14日舉辦座落於故宮南院內的兩大燈區-「水上燈區」及「水影舞集燈區」記者會，現場邀請雯翔舞團的舞者帶來以縣鳥藍腹鷴作為象徵的舞蹈表演，並邀請縣長張花冠與各界貴賓一同公佈「水上燈區」及「水影舞集燈區」的最新影片，精彩內容讓大家直呼有創意，相信在燈會期間一定可以給遊客帶來最震撼的感受。

「水上燈區」邀請多位藝術家共襄盛舉，湖面展示黃蘭雅老師的「水花漂」、沃手工作團隊藝術家蔡奇宏與蔡宜婷共同創作的「光影行舟」、澳洲藝術團隊Amigos的「春啼」、藝術家楊春森的「漂」、丁建中老師的「時間之河」，藝術家們使用各種不同的素材創作出一座又一座不同於傳統燈飾，而是帶有強烈人文藝術美學的裝置藝術，讓遊客們在「水上燈區」有著不同的感官體驗。

「水影舞集燈區」由締造金氏世界紀錄的新加坡頂尖投影團隊Hexogon Solution合作，將透過故宮南院至美橋橋體與至善湖上的水幕裝置進行投影，並於至美橋前方架設空中藝術裝置，結合故宮南院主體燈光秀，呈現「水、陸、空」三種層次的科技光影秀，投影以嘉義縣鳥藍腹鷴座為主軸，帶著大家從各種不同的角度欣賞嘉義之美，也帶領大家回「嘉」感受過年氣氛。

張花冠縣長表示，結合觀光、科技、文化及藝術的嘉義燈會，將為來自世界各地的旅客們打造炫麗華美的極緻燈節，尤其故宮南院的「水上燈區」及「水影舞集燈區」更是感官之最，將是本次燈會不可錯過的亮點之一；「嘉義不缺少美，只缺少被發現」，張花冠縣長也邀請全國各地的民眾在春節期間一同來嘉義賞燈，體驗史上最有創意也是最漂亮的台灣燈會；配合「2018台灣燈會在嘉義」，國立故宮博物院南部院區展館期間不分平日、假日，特別延長開放時間至晚上9點，園區更延長至晚間11點，歡迎大家一同來南故宮看展覽，賞花燈。