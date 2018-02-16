法鼓山撞鐘 法華鐘25公噸中央社 (2018-02-16 00:50)
法鼓山15日在除夕舉行撞鐘法會跨年（圖），法師牽引鐘杵並為花蓮強震受災民眾祈福。法華鐘是刻滿法華經的青銅鐘，重達25公噸。中央社記者黃旭昇新北攝 107年2月15日
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上一則：法鼓山撞鐘 祈願災民平安
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