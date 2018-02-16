影／除夕夜官兵無法回家圍爐 馮世寬向家屬致歉NOWnews今日新聞 (2018-02-16 00:16)
國防部長馮世寬除夕夜前往花蓮與官兵圍爐，代表總統蔡英文慰勉戰備留值人員辛勞，並肯定官兵在花蓮「0206地震」中聞聲救苦的辛勤付出。當聽到官兵無法回家圍爐，特別致電官兵家屬致歉。
國防部表示，馮世寬 15 日前往花防部慰問投入花蓮震災搜救官兵並座談，傾聽弟兄姐妹們的心聲。陸軍二支部衛生連上士張雅侖想到震災期間，協助搬運罹難者遺體，為往生者及其家人表達難過與不捨，說到傷心處眼淚也撲簌簌地掉了下來，馮世寬及現場官兵也都同感悲慟。
馮世寬嘉勉官兵在震災期間日以繼夜的付出，就是衞國愛民的最佳典範，他說「今天雅侖跟我報告她去搜救的狀況，我非常感動。」馮世寬在晚間除夕圍爐時，特別打電話給張上士的父親祝賀新年快樂，並表示救災對官兵來說是一種教育，也是軍人守護百姓的責任。
「對不起，讓她來守護家園，沒辦法陪你吃年夜飯。」馮世寬特別向張爸爸致歉，但他也請家長放心，表示國軍會好好照顧他們的孩子，每位投入軍中的袍澤也會好好守護家園。
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