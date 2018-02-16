日期:2月16日消息。澳大利亞女子公開賽第一輪，剛剛加入LPGA的北京姑娘劉鈺表現出色，一度獲得領先，最終僅並列第21名收官。

早上出發的劉鈺轉場之後在一、二號洞連續抓到兩隻小鳥，一度打到低於標準桿5桿，處於領先榜第一位，可惜之後沒有得分，反倒是在最後兩個洞吞下柏忌，最終交出70桿，低於標準桿2桿，位於並列第21位，落後領先者高真榮5桿。

「球場里有很多記分板，看見自己第一次在LPGA獲得領先，有點激動了，後面幾個洞注意力有點不集中，」劉鈺說，「幾個短推沒有推好，打得不夠專注。」

劉鈺說自己已經6、7年沒有在北京過年了，春季期間有LPGA比賽可以打很開心，比在家過年還開心。「這一周我爸陪我比賽，幫我背包，所以也能和家人朋友一起過年，」劉鈺說。

當然慶祝是少不了的。劉鈺透露晚上的時候會和來自中國香港和中國台北的小夥伴去唐人街吃頓好的，一起守歲，慶祝農曆新年的到來。

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（小風）