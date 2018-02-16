中華職棒／亞洲門戶交流戰開打 26人出征石垣島NOWnews今日新聞 (2018-02-16 00:26)
Lamigo桃猿16日將遠征石垣島，與日本職棒羅德隊進行2場對抗賽，此次的參賽名單正式公布，賽後將發起為花蓮募捐的活動。
投打陣容由總教練洪一中領軍，包括投手道恩斯、尼克斯、克恩三世、洪聖欽、黃子鵬、林樺慶、林宗緯、蘇俊羽、朱俊祥、游宗儒、吳丞哲、陳敏賜；捕手為張閔勛、廖健富、劉時豪；內野手林承飛、郭永維、陳俊秀、郭嚴文、林立、梁家榮、楊岱均；外野手則是詹智堯、余德龍、成晉、林知譽，共計12名投手、3名捕手、7名內野手、4名外野手。
球員將首度穿著2018年「綽號球衣五代-獸王」登場比賽出戰千葉羅德海洋隊，交流賽兩場比賽皆預計日本時間13：00開打，17日賽後由猿氣小子、陳俊秀、詹智堯搭配羅德陣中馬君、陳冠宇、李杜軒一起參加為花蓮地震祈福的募捐活動，號召大家一起為花蓮加油！
18日賽後則安排兩隊好手共辦簽名會，安田尚憲、藤岡裕大、平沢大河、菅野剛士、三木亮、林立、黃子鵬、朱俊祥、劉時豪、廖健富都將出席，為賽事劃下完美句點。兩軍交流廝殺外，賽中與賽後也安排精采節目，兩日賽事節目會由「M☆Splash!!」與「LamiGirls」相互PK交流彼此的表演曲，26號戰士要變成「桃猿戰士」，絕對精彩可期！
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