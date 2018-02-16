日期:2月15日，迎來LPGA會員首秀的韓國選手高真榮星期四很晚了才離開賽場，可是她離開賽場的時候應該很開心，因為澳大利亞女子公開賽第一輪結束之後，她在擁擠的領先榜上手握兩桿優勢。前世界第一高寶璟並列第三。中國新人劉鈺一度沖至領先，最終並列第21位。

[詳細成績]

高真榮是庫昂嘉高爾夫俱樂部（Kooyonga）下午最晚出發的選手之一，可她在後九洞打得驚心動魄，僅僅在11號洞保帕，另外抓到6隻小鳥，吞下2個柏忌，最終打出65桿，低於標準桿7桿，超越了上一周冠軍申智愛，躍升第一位。

10位選手打出68桿，低於標準桿4桿，並列位於第三位，其中包括前世界第一高寶璟、科達妹妹內莉-科達（Nelly Korda）、日本青少年選手山口鈴夏（Suzuka Yamaguchi）等。

北京姑娘劉鈺差一點加入她們的行列，早上出發的她轉場之後在一、二號洞連續抓到兩隻小鳥，一度打到低於標準桿5桿，處於領先榜第一位，可惜之後沒有得分，反倒是在最後兩個洞吞下柏忌，最終交出70桿，低於標準桿2桿，位於並列第21位。

除了劉鈺，還有三名中國內地的姑娘也在阿德萊德參賽。林希妤抓到4隻小鳥，吞下4個柏忌，打出平標準桿的72桿，並列位於第46位，與衛冕冠軍張哈娜同桿。

閻菁、馮思敏表現不是那麼理想。閻菁75桿，並列位於95位。馮思敏77桿，並列位於第127位。

很顯然，現在大家都要追趕高真榮，這位今年剛剛開始LPGA征程的韓國選手。可是她好像並不是那麼介意。談到本周的目標時，高真榮回答說：「首先是晉級，其次是享受。就這麼多了。」

高真榮去年贏得了女子韓巡聯合認證的韓亞銀行錦標賽，因此獲得LPGA會員資格。這是她LPGA賽季的第一站比賽。她承認雖然已經在女子韓巡征戰多年，但是來到這裏比賽仍舊覺得自己好似一個新人。「我的目標是打出沒有柏忌的一輪……我打了兩個柏忌，不過不是那麼糟糕，」高真榮說，「我今天打出了紮實的一輪，我在後九洞擊出了一些好球，前九洞也是。第一輪不是那麼糟糕。」

申智愛獲得了沒有柏忌的一輪，她抓到5隻小鳥，單獨位於第二位。這個星期，她請了庫昂嘉的一位會員為她背包。儘管兩人星期一才遇見，他們合作得就很棒。「今天我打得很好，我只錯過了一條球道，也許只錯過了一個果嶺，因此我的擊球很棒，我的推桿也很好，」申智愛說，「我真的很享受這紮實的一輪球。」

申智愛2013年贏得過澳大利亞女子公開賽，那是她在LPGA巡迴賽的第一場勝利。2008年和2009年她都在LPGA巡迴賽贏了三次，2010年成為第一個登上世界第一位的亞洲球員。上一周她剛剛在女子歐巡和女子澳巡聯合認證的堪培拉精英賽上取得勝利。

領先榜上值得關注的選手當然還包括高寶璟。新一年更換了教練和球童，她今天抓到4隻小鳥，打出沒有柏忌的一輪。「還有許多高爾夫要打，可是我滿意自己所處的位置，」本年度第一次參賽的紐西蘭姑娘說。

（小風）