最近除了賞櫻外，1至3月也是梅花、梨花、桃花怒放的季節，賞花行程再增添點繽紛，趕快將盛產梅、梨、桃及柑橘等多種水果的台中東勢、石岡等地列入賞花行程吧！





台中東勢區、石岡區及新社區盛產梅、梨、桃及柑橘等多種水果，每年1-3月果樹花盛開，省道台三線貫穿其間，路旁一片片花海，具有獨特的浪漫景緻。







尤其梨花正進入花期，競相綻放於台三線沿線，白色花朵懸掛枝椏，宛如點點繁星般璀璨奪目，最適合來此放慢腳步，恣意流連徜徉。



台中區農業改良場表示，台三線經過中部山城地區，沿線有豐富的客家民俗文化及盛產豐饒的果物，一年四季展現不同樣貌，如東豐自行車步道綠樹成蔭，兩旁田區種滿梅、梨及桃，終點客家文物館時常會辦理客家民俗活動，如丁粄節等，適合假日闔家同遊；東勢區農會輔導的軟埤坑休閒農業區，區內則有玉清宮(天公廟)民俗信仰中心、天梯、梨園、柑橘園及潺潺流水溪流自然景致等，並不時舉辦食農教育活動，讓遊客充分體驗農村生活。







每年1-3月梅、桃、梨與柑橘花陸續綻放，空氣中瀰漫著陣陣花香，其中點綴橙紅未採收的茂谷柑，高接梨作業農民穿梭田間，恬靜浪漫，卻充滿著活力。