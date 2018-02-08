今午夜完成救援 明早6時大型機具開挖雲翠中央廣播電台 (2018-02-08 14:38)
花蓮強震導致嚴重災情，目前在雲門翠堤大樓仍有10人失聯。花蓮縣長傅崐萁今天(8日)下午親自舉行記者會對外說明搜救進度，傅崐萁表示，所有搜救工作將在今天午夜完成，明天上午6時將以大型機具開挖雲翠大樓以及統帥大飯店。
傅崐萁表示，嚴重傾斜的雲翠大樓目前是危樓，讓它繼續處在現場更危險，因此，縣府與結構技師、建築師、土木技師等專家開會後，決定明天上午6時以大型機具開挖，要在最短的時間內完成搜救，希望能救出生還者，就算是大體也必須在農曆年前加以安置。
傅崐萁表示，縣府接下來會公布目前仍失聯的22人名單，要進一步確認到底這些人仍在大樓內，還是沒有聯繫上，請民眾也能協助報案。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
櫻花 除油煙機．油煙機．排油煙機 吸油．林內牌 排油煙機 rh-9029h．喜特麗 油煙機．120CM 油煙機．喜特麗 排油煙機 jt-1880．和成 油煙機．排油煙機．漏斗 排油煙機．排油煙機 120CM．林內 油煙機．變頻 油煙機．公分除油煙機．除油煙機 馬達．油煙機 喜特麗．櫻花 油煙機．油煙機 變頻．油煙機 R-3550．豪山 排油煙機．SAKULA 油煙機．除油煙機．櫻花 除油煙機 R-3260S．林內牌 油煙機．和家 油煙機．妙管家 油煙機．櫻花油煙機．不鏽鋼 排油煙機．可拆 油煙機．SAKULA 除油煙機
你家在斷層上嗎 輸入地址即可確認【中央社】
深夜強震 花蓮統帥飯店大樓倒塌【NOWnews今日新聞】
雲門翠堤大樓傾斜 鋼筋折斷怵目驚心【中央社】
「根本直接震斷」 網瘋傳七星潭大橋裂痕照【NOWnews今日新聞】
花蓮7級地震 統帥飯店倒塌【中央廣播電台】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》