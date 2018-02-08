花蓮強震導致嚴重災情，目前在雲門翠堤大樓仍有10人失聯。花蓮縣長傅崐萁今天(8日)下午親自舉行記者會對外說明搜救進度，傅崐萁表示，所有搜救工作將在今天午夜完成，明天上午6時將以大型機具開挖雲翠大樓以及統帥大飯店。

傅崐萁表示，嚴重傾斜的雲翠大樓目前是危樓，讓它繼續處在現場更危險，因此，縣府與結構技師、建築師、土木技師等專家開會後，決定明天上午6時以大型機具開挖，要在最短的時間內完成搜救，希望能救出生還者，就算是大體也必須在農曆年前加以安置。

傅崐萁表示，縣府接下來會公布目前仍失聯的22人名單，要進一步確認到底這些人仍在大樓內，還是沒有聯繫上，請民眾也能協助報案。