（中央社克里夫蘭8日綜合外電報導）美國職籃NBA克里夫蘭騎士終於打破電視轉播必敗的魔咒，主將詹姆斯延長賽扔進絕殺兩分，主場140比138險獵明尼蘇達灰狼。



路透社報導，延長賽哨前0.4秒，騎士「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）18尺後仰跳投、命中致勝球。他轟37分、抓10籃板、送15助攻，生涯第64個大三元入袋。



騎士7人得分上雙，「神經刀」JR史密斯（J.R. Smith）砍20分，包括6顆三分彈。



本場雙方戰況拉鋸，出現34次互換領先、比數16度打平，兩隊更合計轟出40記三分砲，打破聯盟紀錄。騎士三分球41投21中，灰狼33投19中。



今天也是騎士本季首度打下全國直播勝仗，他們過去轉播時連吞8敗、勝場掛零，場均落後18分，詹皇曾說出「別再轉播騎士出賽」等語，今天總算扳回一城。



灰狼球星巴特勒（Jimmy Butler）繳隊上最高35分，中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）和提格（Jeff Teague）都有雙十，分別貢獻30分10籃板、14分15助攻。（譯者：梁元齡/核稿：張曉雯）1070208