全台最大「太陽光電場」今天在彰濱工業區正式動工，由彰化縣政府和台電與中華電信相合作，利用彰濱140公頃土地，投入62億資金，打造全國最大、可裝置容量達10萬瓩太陽光電場，完工後每年可發1.3億度綠電，期盼能緩解缺電危機。（李河錫報導）



彰化縣得天獨厚，擁有國際最優良的風場以及充足的日照，在國家能源轉型政策中，扮演舉足輕重的角色，在台電所投資、將成為全國最大「太陽能光電廠」動土典禮中，彰化縣長魏明谷強調，風和光都是彰化縣的天然資源，也是縣民的資產，所以台電公司前來設廠，已經正式登記立案，並繳交一千一百多萬的稅金，也讓彰濱工業區從風頭水尾，變成利用科技把風變成電、陽光也變成電，打造風光大縣的火車頭；台電將在140公頃用地上，裝置33萬9千片的太陽能板，打造全國最大、容量達10萬瓩的太陽光電場，剩下約十公頃土地，將興建未來離岸風力發電上岸後，併入全國電網的併網升壓站設備。



台電董事長楊偉甫表示，彰濱太陽光電工程動土後，即將在今年底前發出第一度電，相當有信心在年底前如期完工，並期許和中華電信與彰化縣政府一起合作下，能攜手打造彰化縣成為真正的「風光綠能產業大縣」。



（攝影：李河錫）



