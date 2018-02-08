（中央社記者王揚宇、蕭博文、陳朝福台北8日電）司法改革國是會議決議各級檢察署名稱不再冠以「法院」，全國檢察機關門首銜牌於今天同步換牌更新；法務部長邱太三等人今天到號稱「天下第一檢」的台北地檢署揭牌。



台灣台北地方法院檢察署門首銜牌，更新為台灣台北地方檢察署。



北檢今天也舉行第三辦公室暨數位採證室啟用典禮；北檢檢察長邢泰釗請知名銅匠打造的「北檢之秤」，正式對外亮相，藉此期許檢察官辦案時能有「我心如秤」的公平態度。



北檢新聞稿發布指出，北檢於民國34年11月1日成立後，受理訴訟案件逐年遞增，也有辦公廳舍分散衍生出洽公不便諸多問題。法務部因此協調國防部移撥國防部後備指揮部採購大樓供北檢使用，獲國防部同意釋出，成為今天的第三辦公室。



台灣高雄地方法院檢察署改為台灣高雄地方檢察署，由高雄地檢署檢察長周章欽與高雄市副市長史哲等人共同主持，換上去法院化門首銜牌的招牌。



周章欽表示，各級地檢署原冠有「地方法院」字樣，經常使民眾產生檢察機關隸屬司法院的誤解，檢察機關名稱去法院化，除凸顯地方檢察署的獨立性外，更落實司法改革會議決議。（編輯：張銘坤）1070208