火箭客場破熱火 活塞五連勝中廣新聞網 (2018-02-08 14:31)
美國職籃NBA，休士頓火箭以109比101力克邁阿密熱火，火箭六連勝，最近11場只輸掉一場。哈登貢獻了41分。底特律活塞則以115比106打敗布魯克林籃網，活塞寫下五連勝，自從交易來葛里芬以後還沒有輸過球。
（陳楷報導）
火箭連續兩晚客場出賽，先發亞瑞薩、安德森跟替補戈登都缺席，但是哈登第四節貢獻13分，41分六助攻，本季第八場突破40分的比賽。保羅24分籃板助攻各七次，卡培拉13分八籃板三阻攻。熱火從上半場落後17分到第四節追到四分差距，還是吞下本季最長的五連敗，排名從東區第四掉到第七，里查森跟德拉格奇各得30分，懷特塞16分17籃板。
而活塞買來葛里芬以後正當蜜月期，卓蒙德上半場就抓了12個籃板，第三節又拿了11個，第四節籃網的克萊伯一度連拿16分，但葛里芬也貢獻11分，全場25分七籃板，卓蒙德17分27籃板，強森19分，活塞下一場比賽就要對上葛里芬的老東家快艇。至於籃網全隊出手51次三分球進了17個幾乎是活塞九個的一倍，但失誤19次也是活塞七次的一倍有餘，克萊伯攻下本季新高的34分，哈里斯18分，卡羅14分12籃板，艾倫13分14籃板，丁維迪12分11助攻。
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