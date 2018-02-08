（中央社記者黃麗芸台北8日電）搜救犬「鐵雄」成功找到統帥飯店受困員工，振奮人心。內政部消防署搜救犬隊教官周聰吉今天表示，搜救犬執勤時需高度專注，一次只能20分鐘，除負責搜索外還能排除狀況。



花蓮地區6日深夜發生強震，當地統帥飯店倒塌造成2名員工受困，台中市搜救隊7日靠著「鐵雄」入內搜尋，成功定位受困者位置，現場開挖後，成功找到2受困員工，梁書瑋成功獲救，周志軒不幸身亡。



透過「鐵雄」協助讓梁書瑋成功獲救，好消息振奮人心，但台中市長林佳龍今天也表示，「鐵雄」因天氣濕冷不適，經就醫確診為右耳急性發炎，治療後再重返災區執行救援。也讓各界增添對搜救犬的安危關懷。



周聰吉接受中央社訪問時表示，由於這次災區在東部，交通耗時，經考量黃金救援時間，全台搜救隊都是緊急出勤，共計出動約20餘隻搜救犬，並依搜救區域劃分，不斷機動調整任務。



他指出，相較兩年前台南維冠大樓呈V字型側倒，這次花蓮地震建物多為垂直倒塌，坍陷樓層直接擠壓，大大壓縮救援空間，很多災區就連搜救犬都進不去，使得救援難度大增。



「這兩天救援，只能邊挖邊搜」，周聰吉說，這次救援主要先透過機具或人力挖掘災區，有足夠空間後再派搜救犬進入搜索，救難人員隨後再跟進。



由於搜救犬執勤時需高度專注分析氣味，非常耗精力和體力。



周聰吉解釋，搜救犬出勤一次只能20分鐘，隨即至少需休息30至50分鐘後，才能再度出勤；加上災區現場雜亂，搜救犬除容易被異物刺傷或摔傷外，也可能會誤食災區殘留的有毒物品，執勤相當辛苦。



他提到，像是「鐵雄」這次耳朵不適症狀，多因執勤操勞，造成長時間體力無法恢復，加上天候差、下雨濕冷，造成抗體變差。



搜救犬功能不只有搜救，周聰吉指出，牠們還肩負有先驅任務，通常會先派出兩、三隻搜救犬到災區跑幾圈飆點，先行確認有無受困者，透過排除狀況可有效節省救援人力。



周聰吉也提醒，搜救犬執勤時，不要接觸或打擾。若民眾想和搜救犬接觸，則必須在未執勤時且須經領犬員同意後才可，主要是搜救犬執勤後都很疲累且情緒較差，加上各犬隻的個性不同，不同於和寵物犬相處方式。（編輯：黃于）1070208