彰化市古月民俗館，為迎接新年新氣象，並推展生態教育，有別於以往的民俗文物展，特別策劃「鳥語花香卦山情」繪畫攝影展，搭配鳥類、花中之王「牡丹花」等多元豐富又生動的作品，充分展現八卦山多元生態的生命力！



（李河錫報導）



彰化市古月民俗館，開館以來都是以展出和傳統民俗、古早味的藝品以及古文物為主，從即日起為了展現新年新氣象，特別邀請知名藝術家林進華以「鳥語花香卦山情」為主題，展出繪畫攝影展，作品包含有花開富貴的牡丹畫，搭配上百種八卦山生態鳥類，涵蓋有大冠鷲、鳳頭蒼鷹、五色鳥、繡眼畫眉等珍奇鳥類的攝影作品；開幕現場除了有幼兒園小朋友帶來可愛的蝸牛與黃鸝鳥舞蹈表演，還安排現場揮毫，繪製年畫送給參觀者，並擺設「百鳥積木」讓親子們來同樂；市長邱建富強調，這是一檔不僅應景又新鮮的特展，歡迎全國鄉親踴躍參觀，一起認識八卦山的野鳥生態，共同愛護美麗的地球。



由林進華老師所展出的書法、繪畫、攝影等作品，是累積十年來的生態攝影以及各類創作，呈現不同藝術領域結合的美感，期盼給予參觀來賓不同的視覺饗宴，展期到七月一日為止。



「古月民俗館展出時間為：上午9時至下午5時，每週一、除夕、清明、端午節休館。詳洽：04-7279937或上彰化市公所網站查詢」（攝影：李河錫）



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