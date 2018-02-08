委內瑞拉國家選舉委員會公佈大選日期北京新浪網 (2018-02-08 14:20)
中新社北京2月8日電 加拉加斯消息：委內瑞拉國家選舉委員會當地時間7日晚間通過該國國營電視台宣布，總統大選將在4月22日舉行。
委內瑞拉執政黨統一社會主義黨於2月2日正式確定現任總統馬杜羅為候選人，代表該党參選。馬杜羅表示，如果能獲得連任，將為國家帶來和平、獨立以及經濟、社會、文化等各方面的增長和繁榮。他稱，委內瑞拉需要新的經濟發展模式，政府有規劃、有經驗、也有能力帶領人民推動經濟增長。
馬杜羅本屆任期至2019年1月10日結束，原計劃於今年12月舉行總統選舉。2017年7月底，委內瑞拉舉行制憲大會選舉，隨後成立制憲大會。今年1月下旬，制憲大會通過決議，將總統選舉時間提前至4月30日之前，以回應西方國家對委內瑞拉不斷發起的制裁行為。馬杜羅上周曾呼籲制憲大會和選舉委員會在本月5日前制定出大選日期。
委內瑞拉政府和委反對派聯盟日前在多明尼加展開對話，反對派在會談中為爭取時間推選出總統候選人進行遊說，雙方會談在7日宣告破裂。截至目前，委反對派聯盟尚未決定最終的候選人。(完)
責任編輯：李夏君
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