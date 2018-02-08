特斯拉跑車進入太空 科學家：不到一年就得解體北京新浪網 (2018-02-08 14:20)
中新網2月8日電 據外媒報導，當地時間6日，美國太空探索技術公司(Space X)的「獵鷹重型」火箭成功發射，並將一輛紅色的特斯拉跑車送入太空。按照設想，這輛跑車會向火星方向前進，經歷一場漫長的太空之旅。不過科學家指出，由於輻射和太空垃圾，這輛跑車可能不到一年就會完全破壞並解體。
報導稱，美國印第安納大學的化學家威廉 卡羅爾(William Carroll)稱，太空中漂浮著大量的石頭，它們都可能和太空探索技術公司送上太空的特斯拉Roadster跑車發生碰撞。而且，就算跑車能夠避免與大型物體碰撞，和小石頭「遭遇」也難以避免。
當地時間2月6日，太空探索公司SpaceX試射的獵鷹重型火箭已成功發射升空，將把一輛特斯拉跑車送入繞太陽飛行的軌道。
此外，太空中的輻射也會給跑車造成巨大威脅。地球表面有別於外太空，受磁場和大氣層保護，才得以不受宇宙輻射和太陽光傷害。卡羅爾說：「在太空中，所有有機化合物都將受到各種輻射破壞。
卡羅爾指出，向火星發送的特斯拉跑車由碳纖維框架骨架和塑料部件等有機物組成，宇宙輻射將導致汽車裂成碎片。
責任編輯：李夏君
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