北海道大量沙丁魚隨流冰上岸 引來大批民眾撿拾北京新浪網 (2018-02-08 14:20)
中新網2月8日電 據日媒報導，近日，遭遇持續強暴風雪的日本北海道稚內市迎來了時隔許久的好天氣。稚內地區氣象台也已公佈，觀測到了自該設施可以肉眼看到海上流冰的「流冰第一天」。
資料圖：漁民捕撈沙丁魚。 圖片來源：視覺中國
報導稱，因來自東北的強風導致鄂霍次克海上的流冰湧入，今年當地的「流冰第一天」比往年早了7天，但比去年推遲了12天。
據報導，在位於宗谷岬的鄂霍次克海沿岸，流冰滿滿當當地自近海與海岸相連。野寒布岬東岸也漂著被衝散的流冰。
被衝上那一海岸線的，是數不勝數的大量沙丁魚。且幾乎處於冷凍狀態。也有認為「很新鮮」而拿著水桶前來撿拾的人們。
報導還稱，這個冬天，日本全國的寒潮使大海動蕩不安。在1月末的青森縣，也有大量的沙丁魚被衝上岸。稚內水產實驗場的相關負責人表示「沙丁魚不耐低水溫，大概是因為寒潮及流冰導致海水溫度極速下降，變得虛弱從而被衝上岸的吧」。
責任編輯：李夏君
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