法國北部遭遇暴雪天氣 巴黎地區公共交通陷入癱瘓北京新浪網 (2018-02-08 14:23)
【環球網報導 記者 王戰濤】據法國「歐洲時報」2月7日報導，法國北部近日遭遇暴雪天氣，使巴黎大區的公共交通受到了嚴重影響。雖然巴黎市區地鐵基本保持正常運行，但郊區快線(RER)受到嚴重干擾，公交網路更是全部癱瘓。數千人被困在公路、車站和機場。
在鐵路方面，7日上午巴黎大區的鐵路調度陷入混亂，只有不到一半的列車能夠運行，而且主要線路被迫降速行駛。國營鐵路公司(SNCF)請求旅客盡量推遲出行。而此前曾計劃在2月8日發動罷工的法國總工會(CGT)，也因「顯而易見的安全原因」而推遲罷工。
公路受降雪的影響更大。巴黎大區6日晚間交通堵塞路段長度達到創紀錄的739公里，7日上午九9點下降到150公里。但很多車主經歷了噩夢般的一夜。據法新社報導，在N118國道上，大約1500到2000人整夜被困在車裡。內政部發言人再次呼籲，私家車主不要開車出行。
根據法國氣象局的報告，到7日早間，巴黎市區平均降雪12厘米，遠郊區域約13厘米，而在巴黎大區之外的奧爾良和沙特爾等城市，降雪量為14-15厘米。8日法國北部地區可能普遍降到零下5度到零下7度，個別地區甚至降到零下10度。
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