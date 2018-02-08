NBA／交易期限倒數1天 I湯：厭倦被交易NOWnews今日新聞 (2018-02-08 14:23)
NBA交易期限倒數1天，騎士今(8)日和灰狼纏鬥到1度延長賽才分出勝負，以140:138絕殺灰狼，賽後騎士球星「I湯」Isaiah Thomas在更衣室表達了自己對交易的想法。
Thomas直言，「我已經厭倦被交易了。這不是什麼好事，我只是想要待在自己想待的地方，我喜歡這裡，雖然可能不一定能照我所願，但我絕對想要待在這。」
上賽季打出生涯顛峰的Thomas帶領塞爾提克衝擊東區冠軍賽、但最後卻淪為籌碼，跟騎士交換Kyrie Irving，當時Thomas就曾坦言很受傷。
Thomas是2011年選秀第2輪第30順位被國王選中，先後加盟國王、太陽、塞爾提克，並在效力綠衫軍時達到巔峰但也因傷導致狀態下滑，本季來到騎士，是Thomas效力的第4支球隊。
「我們有機會拿下冠軍，我想成為奪冠的一份子。」Thomas表示。不過本季Thomas因傷缺席前大半賽程，今年初回歸表現不算太穩定。有他在的比賽騎士6勝8敗，場均貢獻14.9分2籃板4.4助攻。
交易截止日顧名思義，就是聯盟各隊在過了那天後，不能夠在賽季期間進行交易。一般來說，在截止日前1、2天，聯盟各隊之間的交易市場會特別活躍，時不時會出現重磅交易。
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