天佑台灣 學甲慈濟宮春節發送加持保生金符NOWnews今日新聞 (2018-02-08 14:24)
農曆春節學甲慈濟宮是全台灣最熱鬧的廟宇之一，正逢景氣低迷，意外事故頻傳，加上天災不斷，不確定因素增加，導致民眾心神不寧；學甲慈濟宮將於大年初一、初二，舉辦開基保生二大帝加持保生金符贈送啟運活動。
學甲慈濟宮主任委員王文宗表示，每年除夕夜該宮就開始出現排隊人潮，等的就是在大年初一領取加持保生金符，過七星平安橋，今年活動如下：
一、全球僅存868年歷史最久的開基保生二大帝親自坐鎮七星平安橋保佑信眾平安順遂。
二、慈濟宮建廟357年，發送首枚加持開基保生 二大帝神像金幣於大年初一、二，限量8,000枚發送給信眾。
三、今年是保生大帝1040年聖誕，廟方準備1040份加持佰元福春紅包於大年初送給排隊信眾。
四、1000份開基保生二大帝加持佰圓保生金符供所需信眾結緣，大年初一可至本宮辦事處求取。
五、「福‧春」春聯今（8）中午經開基保生二大帝加持、法師誦經過後，供信眾免費索取。
六、慈濟宮首次推出手機LINE原創貼圖「學甲慈濟宮Q保生大帝(大道公)」。
七、大年初一和初二學甲慈濟宮準備愛心捐贈箱，來邀請大家捐贈，送愛心到花蓮。 學甲慈濟宮開基保生二大帝加持保生金符贈送啟運活動為農曆大年初一、初二，早上8點活動開始。
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