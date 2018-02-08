台南市第2批救難隊出動 全力協助花蓮救災重建NOWnews今日新聞 (2018-02-08 14:27)
6 日晚間花蓮發生規模 6.0 地震，至今搜救行動已經進入第 3 天。台南市代理市長李孟諺今（ 8 ）日在臉書上表示台南市第 2 批救援隊已經出動，希望能加快重建及復原時間。
李孟諺在臉書表示，這次情況跟前年 0206 台南強震情況類似，為了借重他們處理震災實務經驗，賴院長請台南市盡速前往協助，早上吳副市長已經趕往花蓮，與花蓮縣政府顏秘書長協調救助工作。
▲救難隊中還包含大型機具。（圖／翻攝自李孟諺臉書）
第 2 批救援隊包括包括工務局、水利局、環保局共出動 61 名工作人員，由工務局副局長陳世仁帶隊，總工程司王雅禾、專門委員危仕修隨行，出發前往花蓮，將協助道路修繕，以及災區重建工作。
李孟諺說，這批生力軍帶著處理 0206 重建經驗，希望能加快重建及復原時間，他們代表台南對花蓮的全力支持，也將持續整備，隨時可以繼續投入救災，天佑花蓮。
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