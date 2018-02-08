斗六火車站大型花牆完成 公所要讓返鄉遊子花現幸福NOWnews今日新聞 (2018-02-08 14:27)
斗六市公所為迎接遊子返鄉，特地於斗六火車站打造400cmx240cm大小的幸福花牆，以「花現幸福」為主軸，搭配狗年造型裝置藝術，推出一系列的春節賀禮和藝文活動，營造年節喜慶氛圍，從春節前熱鬧到元宵後，市長謝淑亞也歡迎國人到斗六走春花現幸福。
▲公所推出的狗造型裝飾品。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.02.08）
斗六市近幾年不斷推動花園城市願景，配合今年除夕的前一天正好是西洋情人節，特別以「花現幸福」為主題，委託經典花苑林秀玲老師在火車站二樓用一千九百九十九朵玫瑰花佈置一整面花牆，除了讓返鄉遊子一回到故鄉就因為「花」而「現」起「幸福」的感覺，也代表有情人一生一世，長長久久，終成眷屬，展出期間到3月12日。
斗六市公所也印製4萬張由吳昱瑩老師手寫的「花現幸福」春聯，已陸續發送給家家戶戶的市民，市長謝淑亞表示，期待城市裡花田能隨處可見，也許農田，也許鄰里小公園，也許巷弄空地，也許家門前，逐漸打造屬於我們的幸福花園城市，也期待接下來規劃的一系列狗年慶祝活動，每一個都像是一朵朵盛開的花，在斗六的每一個角落盛開，營造「歡喜幸福過好年」的喜慶年味，讓在地民眾及蒞臨斗六的遊客都能共襄盛舉。
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