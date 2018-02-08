茂古柑價跌中警局助採購 慰勞六千員警：多補充維他命CNOWnews今日新聞 (2018-02-08 14:30)
台中東勢以種植柑橘為大宗，今年因氣候多變造成桶柑慢熟、茂谷柑早出，產季排擠致生產滯銷、價格下跌，果農苦不堪言。中市警局長楊源明響應市長林佳龍「愛農、護農」理念，購入一批東勢茂谷柑慰勞市警局全體內、外勤員警，並說「天寒要注意保暖、顧好身體」、「勤餘要多補充水果、維他命C」，協助果農過好年。
▲台中市警局大量採購茂古柑慰勞員警，助農又能慰勞員警，一舉兩得。（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.02.08）
局長楊源明表示，東勢區茂谷柑品質極佳，口味甘甜，但今年柑橘市價直落，這時候購入茂谷柑一則響應市府幫助果農，一則慰勞全警局6千多名堅守崗位，辛苦執勤的內、外勤員警。
7日茂谷柑全數送抵警局後，由副局長邱銘光代表局長楊源明致贈分送各單位內、外勤員警，員警收到禮盒打開一看，顆顆粒大飽滿；一吃便頻頻點頭並豎起大姆指稱讚「皮薄汁多，真好吃！」。一名員警說：「吃柑橘暖心底，維護治安、民眾保平安」，而柑橘亦象徵春節「大吉大利」、「平安吉祥如意」，員警們也計畫發起團購，協助果農渡過難關過好年。
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