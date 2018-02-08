【記者高金次新北報導】

花蓮縣在2月6日地震侵襲下，造成重大傷亡及災損，新北市長朱立倫除於第一時間調動消防人員和機具前往支援救災工作外，並指示成立捐款專戶，集結社會各界的愛心，來幫助花蓮鄉親度過難關和重建家園，朱立倫並率先捐出100萬元賑災，新北市政府開設的捐款戶名為「新北市社會救濟會報專戶」，帳號為「台灣銀行板橋分行027038002803」，並請註明「0206花蓮地震」。



新北市朱立倫市長表示，花蓮縣在這次地震侵襲下，造成嚴重傷亡，許多地區缺水缺電 ，新北市除派員和機具前往支援救災外，並希望市民能伸出援手，協助花蓮縣民早日重建家園。



社會局長張錦麗表示，市府接到許多愛心團體及民眾表達希望捐款給花蓮鄉親，其中瀚邦國際慈善基金會董事長曾黃麗明捐出100萬元，曾黃麗明說她是孤兒，從小被元亨寺的師父帶大，在事業有成後，成立瀚邦國際慈善基金會，幫助有需要的單親家庭及街友，這次看到花蓮地震，造成重大傷亡，還有許多民眾陷困，尚待救援，立即捐款100萬元給市府，希望由市府轉達，因此新北市立即開設捐款專戶，也歡迎市民和團體、企業、宮廟等踴躍捐輸，所有捐款匯集後將轉交給花蓮縣政府，以投入賑災和後續重建之用。



社會局表示，捐款的團體或民眾匯款後請將匯款單傳真至新北市政府社會局社會救助科，傳真號碼為02-29666556，並請於空白處加註捐款單位、地址、電話等聯絡方式，以便後續寄發收據。