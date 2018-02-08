【大成報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】36歲W小姐，是位平時有健身習慣的粉領上班族，婚後有一個可愛的小孩；無奈每次假日與小孩外出活動、運動健身，雖然開心，但是難以啟齒的問題，多年來一直困擾著她：原來每次跟孩子們嬉戲追逐，在健身房做重訓或開合跳太激動時，說時遲那時快，尿竟從尿道口滲了出來，每次出門都要準備護墊，免得出洋相。掙扎了許久，W小姐終於鼓起勇氣到安南醫院泌尿科許齡內醫師門診求治，開口說出了她多年來在意卻又不敢說出口的「漏尿」這個問題；經過許齡內醫師詳細病史詢問、檢驗及檢查，W小姐確診為應力性尿失禁並無合併骨盆腔器官之脫垂；在討論治療方式後，W小姐想要以快速、安全、微創、無傷口方式解決這擾人的問題，因此她選擇「陰道緊實雷射光療」。安南醫院表示，治療中W小姐完全無痛感，治療後身上完全無傷口，也可以立即回到工作岡位；經過幾次陰道緊實雷射光療後，W小姐向許齡內醫師表示「跟孩子們嬉戲追逐，在健身房做重訓或開合跳太激動時，都不會漏尿，而且跟先生親熱時，先生也讚嘆她的陰道變得好濕潤，好有彈性，好緊實；因此陰道緊實雷射光療不僅自己滿意，先生也相當滿意！」婦女尿失禁發生率之全國性調查，以美國為例，40~60歲族群其發生率約3~7成；以韓國為例，大於19歲以上者尿失禁的發生率為2成4；在臺灣大約每十個婦女就會有一個人具有尿失禁。臺南市立安南醫院泌尿科醫師許齡內表示，恐懼手術的婦女，可選擇陰道緊實雷射光療，其快速、無傷口的方式，不影響上班或日常活動。現身分享的W小姐表示，治療後不僅解決了漏尿問題，陰道乾澀狀況也多所改善。安南醫院泌尿科許齡內醫師表示，尿失禁在臨床上大抵可分為4型，包括應力性尿失禁、急迫性尿失禁、混和型尿失禁、及其他成因所致之尿失禁；這次著重在「應力性尿失禁」之介紹，膀胱處於沒有收縮的情況，然而在腹壓增加時，會有尿液從尿道滲出的情況，稱之為應力性尿失禁；其有兩個主要的成因，一是膀胱及尿道在用力的時候會往下垂墜，例如多產或肥胖的婦女因為尿道下方的內骨盆筋膜也會隨著較為鬆弛；二是尿道的閉鎖功能變差，例如停經後造成尿道平滑肌萎縮，尿道黏膜也會較為鬆弛；因此在腹部用力的狀態，如咳嗽、解便、大笑時，膀胱及尿道出現下墜或是尿道無法緊閉，而造成尿失禁的狀況；另外，有一些開過大腸直腸癌、膀胱癌、子宮頸癌手術等骨盆腔手術的病人，因為支配尿道及骨盆底肌肉的神經受到傷害，也會使得尿道變為較為鬆弛，而產生尿失禁。針對尿失禁的嚴重程度的評估，安南醫院泌尿科許齡內醫師指出，主要是以影響生活品質的多寡來衡量：(1)只有在用力咳嗽之下出現漏尿，平常不需使用護墊，稱為輕微尿失禁。(2)在輕輕的用力咳嗽之下便會漏尿，且漏尿每星期至少有2次，並需使用護墊，稱為中度尿失禁。(3)在很輕微的運動或走動時就會發生漏尿，且平時就需使用護墊以防漏尿弄濕褲子，稱為嚴重尿失禁。其中，與女性私密處老化，最有相關的是《應力型尿失禁》；產後或是更年期荷爾蒙缺乏，造成陰道尿道黏膜萎縮老化，對膀胱泌尿道的支撐度下降，連帶影響膀胱頸與尿道正常角度，只要腹部壓力上升，例如大笑、咳嗽、打噴嚏，就會有滲尿或漏尿；約有80%的婦女尿失禁屬於此型；輕至中度的滲尿、漏尿症狀，非侵入性治療，除了骨盆底肌力運動(凱格爾運動)、電療之外，也可透過陰道雷射光療獲得改善！許齡內醫師進一步表示，醫學文獻探討陰道雷射2個月後的組織切片變化，在陰道雷射治療之前，陰道切片顯示她們黏膜層相當薄，幾乎只有5-10層細胞，底層嚴重缺乏結締組織，微血管分布也非常少；經過一次雷射治療後，不但皮層增厚變成20-40層，結締組織和血管都增多；也就是說，經過陰道雷射治療之後，陰道的黏膜層變得比較厚實；另一篇文獻提到雷射後的10分鐘左右，在顯微鏡下陰道黏膜的組織就開始出現活躍的纖維母細胞，並且產生新的膠原蛋白及許多小的膠原蛋白纖維。安南醫院泌尿科許齡內醫師指出，臨床上，在陰道鏡(陰道內壁的放大鏡，可以讓醫師用肉眼看得更清楚)檢查陰道皺璧情況的論文，討論到做完陰道雷射光療後以陰道鏡檢查，可以發現原本平滑、血管絲依稀可見的薄薄的黏膜層，變成有皺摺、有彈性、厚實的黏膜層，就像是二、三十歲豐厚皺褶明顯的陰道壁。隨著科技進步，對尿失禁治療有更進一步輔助療法，像是陰道雷射治療，透過鉺雅克的雷射光熱效應，使陰道內壁膠原蛋白重組再生，以及骨盆筋膜組織緊緻，改善骨盆底支持系統，進而改善尿失禁；除此之外，因為生產及老化所造成陰道鬆弛及性生活乾澀，也常常是兩性生活困擾；以往需藉由陰道整型手術改善鬆弛及使用潤滑液緩解乾澀，但藉由陰道雷射達到全面性陰道緊實和擺脫乾澀困擾。許齡內醫師表示，這是目前尿失禁和私密處保養新療法，過去4年國外文獻研究報告已超過10000個案在陰道雷射治療後，超過70%病人在治療後，120天不再感到濕答答，且95%的病人回饋在性生活得到很大的改善；療程時間短，每次療程15至20分鐘；建議1個月1次，至少治療3個月，即可達到治療目的。安南醫院泌尿科許齡內醫師表示，尿失禁的治療日新月異，不同的致病機轉也有不同的治療方法，望受此困擾的女性朋友能勇於儘早就醫，恢復對於排尿的禁制性，又不影響排尿的最佳效果，亦可增加性生活的美滿程度；此外，值得一提的是，陰道雷射光療雖可以讓女性們的私密處，藉由輕柔的方式全面回春，但它無法一勞永逸，女性們需定期進廠保養，才能讓私密處一直保有年輕與彈性。(照片由安南醫院提供)