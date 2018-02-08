記者高金次新北報導】春節走春那裡去？春聯會說話？不用遠赴臺東伯朗大道也能感受黃金稻浪場景。新北市客家文化園區 於107年2月7日至3月20日推出「歲時節令客家節慶特展」結合展覽與遊戲，讓客家文化變得好玩又有趣， 除了讓民眾感受熱鬧年節氛圍外，也能體驗不一樣的客家節慶，並將於2月10日下午2時舉行開幕典禮。新北市客家局指出，整片黃金稻浪隨風擺動，搭配田園間的牛車、隱身其中的伯公(客語 :土地公)，呈現等待收割，歡慶豐收的氛圍， 為了讓都市的大小朋友感受客家農耕文化和豐收喜悅， 特別將稻田移至展場中，並模擬微風掠過田間的樣貌， 讓民眾在室內仍可感受徐徐微風吹過稻穗的波動， 以寓教於樂方式體現客家人親土親的田園景觀， 深刻感受人與土地的美好連結。園區除精選年節相關的客語對聯，展廳還有會說話的春聯， 教大家客語讀法，讓大家認識客家春聯及對聯， 使參觀民眾瞭解客語春聯的正確讀法。「歲時節令－客家節慶特展」 共規劃有天、地、人、年畫、春聯及甜粄補天體驗遊戲等6個系列主 題，首度結合展覽與遊戲，以不同主題呈現遊戲互動展區， 讓客家文化變得好玩又有趣，親子可藉此學習認識客家文化。在歡樂的年節氣氛中，園區3月3日至10日還有「天穿日」 系列活動，為客家人感謝女媧煉石補天的上古傳說，今(107)年 活動主軸為時下最熱門的全息投影及AR體驗， 讓民眾在互動遊戲中認識並感受客家文化與時俱進， 歡迎民眾趁著春節假期，帶著全家大小來走春，享受最好的遊園趣。圖片說明：新北市創意客家最吸睛 親子走春遊園趣。（記者高金次／攝）