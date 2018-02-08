新華網科倫坡2月8日電（記者唐璐 朱瑞卿）在大紅燈籠、中國結、中國「福」字等一系列春節元素的襯托下，斯里蘭卡中國文化中心與科倫坡國際僑民協會6日晚在科倫坡泰姬酒店舉辦的「歡快春節·中國日」活動在節日的氣氛中熱鬧開場。

斯里蘭卡中國文化中心與科倫坡國際僑民協會6日晚在科倫坡泰姬酒店舉辦「歡快春節·中國日」活動。新華網發（斯里蘭卡中國文化中心提供）

科倫坡國際僑民協會主席伊馮娜和中國文化中心主任樂利文先後致辭併為來賓送上新春祝福。隨後，觀眾們一同欣賞歡樂春節推廣片，來自海南三亞的太陽鳥海絲樂隊藝術團向大家展示了極具中國韻味的歌舞和器樂演奏。

科倫坡國際僑民協會負責傳媒和公關事務的吉爾緹表示，此次「中國日」活動是一次精彩的月度活動，該協會其他成員也表達了他們對中國文化和美食的喜愛。在活動現場，記者注意到不少老外圍著文化中心中文教師，請教各自名字的中文寫法，不少人排隊等候中國書法家為他們書寫「福」字和春節對聯。

科倫坡國際僑民協會是一個非營利、非政治性團體，成員多為駐斯外交人員和聯合國職員配偶。該協會每月舉辦一次活動，選取一個國家為主賓國，推介和展示其特色文化並開展義賣慈善活動。由於二月適逢中國農曆新年和新春佳節，斯僑民協會決定與中國文化中心合作，並將本月度活動確定為「歡樂春節·中國日」。