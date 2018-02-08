斯里蘭卡中國文化中心主辦「歡樂春節·中國日」活動北京新浪網 (2018-02-08 14:05)
新華網科倫坡2月8日電（記者唐璐 朱瑞卿）在大紅燈籠、中國結、中國「福」字等一系列春節元素的襯托下，斯里蘭卡中國文化中心與科倫坡國際僑民協會6日晚在科倫坡泰姬酒店舉辦的「歡快春節·中國日」活動在節日的氣氛中熱鬧開場。
斯里蘭卡中國文化中心與科倫坡國際僑民協會6日晚在科倫坡泰姬酒店舉辦「歡快春節·中國日」活動。新華網發（斯里蘭卡中國文化中心提供）
科倫坡國際僑民協會主席伊馮娜和中國文化中心主任樂利文先後致辭併為來賓送上新春祝福。隨後，觀眾們一同欣賞歡樂春節推廣片，來自海南三亞的太陽鳥海絲樂隊藝術團向大家展示了極具中國韻味的歌舞和器樂演奏。
科倫坡國際僑民協會負責傳媒和公關事務的吉爾緹表示，此次「中國日」活動是一次精彩的月度活動，該協會其他成員也表達了他們對中國文化和美食的喜愛。在活動現場，記者注意到不少老外圍著文化中心中文教師，請教各自名字的中文寫法，不少人排隊等候中國書法家為他們書寫「福」字和春節對聯。
科倫坡國際僑民協會是一個非營利、非政治性團體，成員多為駐斯外交人員和聯合國職員配偶。該協會每月舉辦一次活動，選取一個國家為主賓國，推介和展示其特色文化並開展義賣慈善活動。由於二月適逢中國農曆新年和新春佳節，斯僑民協會決定與中國文化中心合作，並將本月度活動確定為「歡樂春節·中國日」。
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
sony xd150．優思頓 sony．sony dsc t300．Sony 硬殼包．sony zx100．sony 3d 藍光．sony np-fh100．Sony PS4．Sony 草莓．Sony 鹼性 9V．sony NEX-5N．sony MT15i．SONY W570D．sony t200．sony tx7．Sony DSC 皮套．SONY TINY 16GB．sony otg 64g．Sony Z1．sony cp f2ls．sony xr500．Sony 扁線．Sony 手把．sony z1 c6902．SONY 32G TINY．Sony 用耳機．Sony PSP 主機．SONY BDV-N1WL．Sony 記錄．SONY 40型 LED
美最大火箭 載車飛火星【北京新浪網】
人類首次發現銀河系外行星 距離地球38億光年【北京新浪網】
印度一名男子因在網上曬出大麻植物被逮捕【北京新浪網】
美將領警告 與北韓爆發戰爭將情況險惡【中央社】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》