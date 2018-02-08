美媒：中國飛行員將利用美國飛機學習飛行技能北京新浪網 (2018-02-08 14:09)
【環球網綜合報導】美國全國廣播公司財經頻道2月7日發表題為「中國飛行員將使用美國飛機學習如何飛行」的報導稱，美國飛機製造商派珀飛機公司(Piper Aircraft)7日表示，該公司將向中國四川泛美航空技術公司出售150多架教練機。報導稱，泛美航空技術公司在中國運行著一項飛行員培訓計劃。
報導稱，派珀飛機公司生產小型通用航空飛機，總部設在佛羅里達州的維羅海灘。該公司將在7年內向泛美航空技術公司出售152架飛機，價值7500萬美元。其中包括100架Archer TX單引擎飛機，用於訓練新飛行員。這筆交易是在新加坡航空展上宣布的。
派珀公司總裁兼首席執行官西蒙？卡爾德科特受訪稱，亞洲已成為該公司的關鍵市場，因為該地區對新飛行員的需求不斷增長。他指出，波音公司預測亞太地區最終將引領全球對飛行員的需求。(實習編譯：李梅梅？ 審稿：譚利婭)
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