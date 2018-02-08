平昌冬奧會將進行2500例興奮劑檢查北京新浪網 (2018-02-08 14:11)
新華社平昌2月8日電（記者張寒）世界反興奮劑機構（WADA）8日在平昌冬奧會主新聞中心召開新聞發佈會，宣布賽會期間將進行2500例興奮劑檢查，與四年前的索契冬奧會基本持平。
這2500例興奮劑檢查將包括1600例賽內檢查和900例賽外檢查。而索契冬奧會時的這一數字為2453例。
另外，自2017年4月迄今的冬奧會賽前檢查已經在7個大項中進行了17000例，是索契冬奧會前的13倍還多。
「賽前檢查有助於穩定選手們的參賽情緒，讓他們得以確認自己參加的是一項公平而誠實的競爭，」WADA主席克雷格·里迪爵士說，「我們所做的每一份努力都是為了給運動員們創造公正的參賽環境。」
會上還廣泛討論了俄羅斯因違反了反興奮劑條例而被禁止參加平昌冬奧會的一系列相關問題，里迪表示，WADA正致力於幫助俄羅斯重建反興奮劑體系，「希望類似的問題不會拖到2020年奧運會」。
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