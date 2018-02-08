成德復仇 高中棒球聯賽16強首戰勝西苑中央社 (2018-02-08 14:12)
（中央社記者謝靜雯嘉義8日電）成德高中賽前在高中棒球聯賽木棒組唯一一敗就是輸給西苑高中，今天16強賽再碰頭，把握開賽前兩局對方投手不穩、積極搶分，加上先發投手王志(火宣)好投，以8比2拿勝、復仇成功。
木棒聯賽16強賽今天開打，比賽分4組舉行，每組取前3名球隊晉級12強賽，分組第一名列為種子隊，等於直接晉級8強。
新竹市成德高中第一階段預賽戰績3勝1敗晉級，第二階段複賽連拿2勝晉級16強賽，今天賽前唯一一場敗仗就是以4比5輸給台中市西苑高中；總教練陳同霆表示，「今天算是報仇，來比賽就是要準備來拚輸贏的」，進到16強賽的隊伍實力都很接近，每場比賽都要全力以赴。
今天兩隊在嘉義市立棒球場交手，天氣溼冷，兩隊的投手多少有受到影響，成德首局靠著簡瑞文二壘打、陳聖平三壘打，替球隊送回第1分，再靠保送、滾地球，跑回第2分；成德2局再起攻勢，靠著接連5支安打、保送，單局攻下6分、奠定勝基。
陳同霆表示，前兩局先搶下8分是拿下勝利的關鍵，天氣溼冷對兩邊的選手都有影響，但球員有把握機會，得點圈有人時也有適時安打串連，才能順利拿勝。
成德先發投手高一王志(火宣)，今天投5局被敲5支安打投出4次三振，失掉2分（非責失分），有效壓制對手打線，率隊拿下勝利，也拿下勝投。
西苑今天全場敲出的安打數與成德一樣是9支，但得分效率不佳，陳同霆說，先前有對戰過，所以有特別針對對手研究，讓投手往對方攻擊不理想的位置丟，成效不錯。（編輯：陳怡璇/梁君棣）1070208
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