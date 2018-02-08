詹姆斯翻身跳投 騎士延長賽險勝灰狼中廣新聞網 (2018-02-08 14:01)
美國職籃NBA，克里夫蘭騎士隊跟明尼蘇達灰狼打到延長賽，雙方命中率都超過五成，但詹姆斯零秒在中距離跳投破網，以140比138擊敗灰狼，騎士拿下久違的勝利。
（陳楷報導）
騎士本季已經連續八場在全國轉播的比賽裡輸球，這一場對灰狼第四節剩下四分鐘還領先八分，但是之後兩分鐘灰狼連得八分追平。剩下最後一分鐘湯恩斯跟詹姆斯各投進三分球，之後巴特勒跟詹姆斯跳投也都落空。
比賽進入延長後，詹姆斯包辦了騎士全隊九分外加一次助攻，最後一秒先補位蓋了巴特勒火鍋搶回球權，然後剩下零秒又到罰球線接獲格林長傳在巴特勒防守下翻身跳投氣走灰狼。連續兩天打了81分鐘比賽，第二場仍然貢獻37分15助攻10籃板，除了寫下本季第九次大三元，聯盟僅次於魏斯布魯克的16次以外，詹姆斯在騎士的籃板數也超越了伊高斯卡斯的5904個籃板排名隊史第一。另外史密斯六個三分球20分，湯普森17分。
灰狼全隊則以五成八的命中率投進19個三分球，湯恩斯六次出手全進30分10籃板，巴特勒投五進四35分六助攻，提戈14分15助攻，威肯斯19分。克勞佛替補16分。
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