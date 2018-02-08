林務局東勢林管處所轄大雪山、八仙山、合歡山三處森林遊樂區，在農曆除夕當天休園整備，二月十六號大年初一起正常營運，此外，東勢林業文化園區除夕及初一休園，東勢林管處歡迎愛好山林的朋友闔家走春。



林管處表示，大雪山年初二到初四，每天晚間七點到九點，舉辦夜間生態觀察活動，由解說人員帶隊，在不干擾野生動物原則下夜訪白面鼯鼠、長鬃山羊、山羌、享受浪漫星光，活動限住宿遊客報名參加。



八仙山年初二到初四，因應春節大量人潮，在收費站到遊客中心有免費交通接駁，年初四到初五上午十點在綠色走廊舉辦原住民族傳統舞蹈勁歌熱舞表演，免費原住民童玩DIY活動。



相關旅遊資訊，請洽大雪山遊客中心(04)25877901、八仙山遊客中心（04）25951214、合歡山遊客服務中心(049)2803985或松雪樓(049)2802980、武陵山莊（04）25901020及東勢林業文化園區(04)25774146。



