（中央社記者繆宗翰台北8日電）海基會稍早公布目前花蓮強震失蹤陸客人數增至5人。據指出，這5人為入住雲門翠堤漂亮生活旅店的陸客一家5口祖孫三代。另外尚有兩名加拿大籍香港旅客失聯。



海峽交流基金會今天中午在媒體聯繫群組通報，截至目前，花蓮強震共造成4名陸客死亡，陸客失聯人數已增至5人。目前海基會正協處罹難陸客家屬取得相關證件，來台處理後事。



據知情人士指出，失聯的5人分別為76歲老翁丁文昌、75歲老婦何鳳華、39歲男子楊捷、40歲婦人丁守慧、12歲青少年楊浩然。一家人來台自由行，入住漂亮生活旅店203號房。



另外，49歲男子蘇煒禧、49歲婦人蕭敏渝則為加拿大籍香港旅客，目前也同樣失聯。



據海基會通報，目前確認罹難的陸客分別為來自福建廈門的40歲婦人余妃、來自廣州的47歲楊麗蓉與19歲李楊琦，與年約50歲的婦人韋嘉（籍貫待確認），4人均為自由行旅客。



之前受輕傷的陸客夫妻宋佳祥及劉璐，於治療後依其意願及請求，海基會已協助於8日搭機返陸。（編輯：楊昇儒）1070208