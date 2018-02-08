花蓮地震 地面龜裂坑洞擴大中廣新聞網 (2018-02-08 14:01)
花蓮發生強烈地震，尚志路轉新興路口路面龜裂，因坑洞擴大，今天下午13:00-18:00進行緊急修補，這個路段進行交通管制。
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