住戶紛報平安 雲翠大樓失聯剩10人中央社 (2018-02-08 14:02)
（中央社記者梁珮綺台北8日電）花蓮6日深夜強震造成市區4處建築物倒塌，已有9人罹難。災情最慘重的雲門翠堤大樓，失聯民眾陸續報平安，截至今天下午1時止，失聯者降至3人、漂亮旅店7人，連同其他地方，合計25人失聯。
花蓮災害應變中心設置「報平安」專線，部分震災當時逃生後自行就醫，以及設籍未入住的民眾，陸續打電話回報，讓失聯人數從原本的上百人，大幅減少。
雲門翠堤大樓管理委員會主委林葳今天接受媒體訪問時指出，已陸續接到住戶報平安的電話；不過，日籍夫婦大久保忠雄、大久保淑(王民)家中的菲律賓籍看護美樂蒂（Melody）仍未聯絡上。
中央災害應變中心持續更新統計數據，截至今天下午1時，已有9死269傷25人失聯，罹難者多集中在雲門翠堤大樓，共6人；統帥飯店1人；自宅2人。
目前雲門翠堤大樓有10人失聯（住戶3人、漂亮旅店7人）、國盛六街2號失聯12人、國盛六街41號失聯3人，共計25人。1070208
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