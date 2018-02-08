▲西螺大橋下高灘地花燈周末點燈。（圖／西螺公所提供）

延續106年花燈氣勢，西螺鎮公所今（107）年再砸二百多萬元，在西螺大橋下高灘地打造造十大主題花燈區。花燈將在10日周末晚間點亮，再結合周邊景區燈飾，要讓西螺從過年亮到元宵後。花燈結合元宵後高灘地7公頃綻放的七種顏色波斯菊花海，將讓花海與花燈齊綻放；鎮長鄭玲惠邀請國人從過年到元宵後到西螺走春，感受西螺小不一樣的有花香的花燈盛會。

▲鎮長鄭玲惠率一級主管為花燈行銷。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.02.08）

農曆春節將屆，西螺小鎮也張燈結綵起來、從西螺大橋下至建興路、延平老街，各種花燈及燈飾準備就緒，本周六2月10日將在西螺大橋廣場舉行「西螺夜Light香」點燈晚會，現場並發放2018造型燈飾，邀請民眾一起來點燈，為春節活動揭開序幕，屆時延平老街、建興路及大橋廣場、橋下主題燈區將同步點燈，照亮西螺夜空！現場並準備1,000份暖呼呼的湯圓及薑母鴨，要讓民眾開心看表演、吃湯圓、迎新年！

▲今年過年西螺大橋下將可欣賞到有花香的花燈。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.02.08）

鎮長鄭玲惠表示，今年收回大橋東側高灘地7公頃，已將荒地進行綠美化，廣植七種顏色波斯菊，並利用

花海高灘地共規畫了十個主題燈區，結合西螺鎮公所預定修復的花燈數座，設計蒲公英燈海區、農村意象區、蔬果廊道、築夢人、西螺八寶等在地主題，結合大型風車、各色波斯菊展出，白天夜晚皆有不同風情，歡迎國人到春節至元宵到西螺過年走春。

▲橋下高灘地花燈區主題不一，各有特色。（圖／西螺公所提供）

▲高灘地花燈放置花海中，白天賞花晚上賞燈。（圖／記者郭春輝攝 , 2018.02.08）

公所說，高灘地燈區外，今年特別設計應景大型主燈－「西螺阿財旺旺來」，放置於西螺大橋廣場前，主燈品種為柴犬，取名阿財就像鄰家小狗，增添親切感！旺旺也有小狗「汪汪」之意，淘氣可愛，阿財身邊的鳳梨則表示好運旺旺來！今年西螺燈區規劃以「狗」為主體，搭配其他花燈佈置，增添過年吉祥氣氛，整體意象不僅喜氣，更具有設計感，期待狗年能讓西螺小鎮「福來運轉幸運至，花團錦簇開富貴」！另外大橋東西二側長達數百公尺行道樹也非常有看頭，噴水池區往前延伸，設有情人步道及愛心燈飾，讓遊客更有浪漫感。

