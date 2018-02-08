花蓮地震 平安專線 失聯人數降到10人中廣新聞網 (2018-02-08 14:01)
花蓮強烈地震，4棟大樓坍塌傾斜，其中雲門翠堤社區大樓是重災區！整棟大樓往下塌陷，二樓被擠壓成一樓，傾斜隨時有倒塌的風險。前晚至今仍餘震不斷，不斷增加搜救難度。
由於失聯人員難以掌握，目前仍然有43人失聯，災變中心目前也提供了報平安專線【「失聯者相關訊息者」或「本人」主動聯繫。
經過平安專線聯繫，目前雲門翠堤僅剩6和7樓3人、漂亮生活旅店7人等共10人失聯。原本稍早失聯部分名單看到媒體公布訊息後都主動聯繫報平安。
災救中心公布失聯名單 呼籲主動報平安
雲翠大樓林姓主委將在明天下午2點
在中華國小會召開住戶救濟大會。但是也反應由於很多住戶手機毀損遺失，很多住戶還是聯絡不上。
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