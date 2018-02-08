日期:2月8日消息，自從在2014年的美國公開賽拿下個人職業生涯的第2個大滿貫冠軍之後，德國高爾夫球星馬丁-凱梅爾的火爆狀態就消停了下來。到底什麼原因讓這位昔日的世界高爾夫一哥熄火呢？或許英國媒體找到了一個驚人的秘密！

一開始，《每日郵報》並沒有將焦點放在凱梅爾的身上。英國本土的一位從選秀節目中脫穎而出的歌手奧利-莫爾斯（Olly Murs）今年初證實了他享受與47歲英國女演員、電視主持人梅蘭妮-賽克斯(Melanie Sykes) 短暫的戀情。

然而，知情人士現在卻告訴《每日郵報》，賽克斯與33歲的凱梅爾保持著長期的地下情，而且還打算繼續將這段「姐弟戀」在暗中進行下去。

儘管如此，不管是凱梅爾本人還是賽克斯，他們倆都沒有在各自的社交媒體平台上談及對方，但是在超過三年的時間里，他們經常會在同一時間出現在同一個地方，即便參加的活動各有不同。

比如，上個月凱梅爾角逐阿布扎比錦標賽，結果昔日《讓我們吃午飯吧！》（Let's Do Lunch）節目的主持人賽克斯也出現在中東，在阿聯酋航空公司金色海岸邊上的休息室里大量拍照，並且放在社交媒體平台上展示給她的粉絲們看。

這些都是凱梅爾與賽克斯展開地下情的冰山一角。早在2015年1月，凱梅爾參加迪拜沙漠精英賽的時候，賽克斯也非常巧地在那邊度假。

然而，凱梅爾與賽克斯這對相差14歲的姐弟戀是否會被粉絲們看好，至少從戰績上來說，自從凱梅爾贏了2014年的美國公開賽之後，就沒有任何冠軍獎杯入賬了。

（羅毅）