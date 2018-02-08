隨著滑板被正式確立為2020年東京奧運會五個新項目之一，滑板運動迎來了新的發展契機。長板作為滑板的一類，由於它和普通滑板相比，板面更長更寬，輪子更大更軟更寬，更快的上手時間和更好的操作感，是滑板入門的最佳選擇，深受廣大青少年們的喜愛。

為了給予長板愛好者更多展現自我的機會， 讓更多人感受滑板運動帶來的活力與激情。由深魚滑板發起主辦，深圳市極限運動協會、深圳御樂文化管理有限公司、switch滑板店合作協辦的DNFree中國長板系列賽於2018年正式啟動。

本屆DNFree中國長板系列賽活動主題：Line your best ，首場比賽將在2018年5月份於深圳開賽，比賽為期半年，分月賽、季賽，並於2018年11月進行總決賽。

深魚滑板於2016年7月在深圳成立，主要從事滑板運動在中國的傳播和推廣工作，目前業務範圍覆蓋珠三角地區。

自成立起，深魚滑板專注於滑板賽事的組織及滑板教學活動，舉辦過將近100場的滑板活動，吸引超過3000人次的滑手、50000人次的觀眾參加，覆蓋了深圳地區95%的滑板活動。同時，深魚滑板也是目前全國最大的滑板生活社群之一，擁有粉絲及關注用戶數超過18萬人。

作為國內首個長板系列賽，深魚滑板以專業規範化的職業滑板賽事為標準，致力於為中國長板玩家打造挑戰自我、表達自我的賽事平台，集運動、文化及互動娛樂於一體的新型長板街頭文化賽事，並在賽事進行的過程中推行俱樂部化，通過俱樂部體制，不斷將聯賽賽制完善、並進行選手挖掘、明星選手運營、商業合作等活動。一場兼實力與魅力的精彩對決即將到來，2018年4月20日全國報名通道將正式開啟，報名信息請關注DNFree官方媒體平台，歡迎各路長板玩家以及滑板愛好者前來報名！