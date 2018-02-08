2月8日，第22屆LG杯世界棋王戰決勝局在東京戰罷，中國謝爾豪五段執白中盤擊敗日本第一人「七冠王」井山裕太九段，2比1成為中國第20位世界冠軍，以19歲4個月12天的年齡紀錄，超過李世石排名全球最年輕首冠第7位，當前全世界年齡最小的圍棋世界冠軍。

本屆LG杯井山裕太在本賽連勝李映九、周睿羊、楊鼎新、柯潔，年少9歲的謝爾豪從預選賽起擊敗了王智弘、上野愛笑美、連笑、沈沛然、元晟溱、洪性志、金志錫、崔哲瀚、江維傑。昨日決賽次局井山裕太頑強半目扭轉乾坤，波瀾壯闊扳平比分，三番棋前2局均為白勝。決勝局經過猜先謝爾豪執白佔到左下三三，井山立即尖沖星位，接著不拘一格右上大飛守角，意在打亂白棋戰略意圖。白18尖沖右上還以顏色，接著20/22大步伐搶佔制高點，鎮頭器宇軒昂。黑立即中央分斷反擊，雙方話不投機大打出手，白46飛封遭黑47二路小尖，複雜對殺恐怕難以和平收場。昨日憾負可能對謝爾豪打擊很大，白陷入長考。對殺需要有過人的自信，第一感黑有利。

黑51左上四路夾，利用棄子出頭，大致有3種方式，長氣后即可殺個回馬槍，白眼位尚不全。和昨日一樣，本局立會人（裁判長）是王銘琬九段，日本解說本木克彌八段，韓國解說卞相壹六段。黑57選擇單跳，白58長，令黑棋陷入長考，白有及時回頭補活的心情，不過中央數子將陷入被動。黑59先挖到要點，白繼續補厚中央，簡直要鬧個魚死網破。井山繼續糾纏白棋破綻。謝爾豪白66機敏，確保上方做活時五路擠是先手。白大龍先手活了再從容加固中央，無疑佔據了主動。

看來旁觀者之前誤判了右上死活，謝爾豪異常冷靜，繼續圍剿上方黑龍。井山依靠右邊七路巨空著手反擊。雖然白先手做活轉危為安，但右邊黑空過大，如果合圍就有80目之多，白棋必須得想想辦法。長考後豪哥白90自信投入深水炸彈，是死是活一鎚子買賣。

多年以後，人們一定會回想起2018小年的那個中午，未滿20歲的武漢小將奮不顧身殺入日本霸主的大本營，以一道超大型死活題來爭奪世界之巔。一著不慎滿盤皆輸，關鍵時刻謝爾豪很快走出112跳，令井山裕太陷入長考，看上去白棋不易被殺。如形成劫爭轉換，白棄掉上方拔花右下也可滿意。LG杯冠亞軍3億/1億韓元獎金，每方3小時5次40秒讀秒，沒有午休，帶隊的馬林老師已給謝爾豪送去了漢堡包。

痛苦長考後，井山還是選擇了第一感四路點。謝爾豪行棋乾淨利落，井山仍需昨天那般頑強，勝負處畢其功於一役。05年張栩奪LG杯，之前有03年趙治勛的三星杯、00年王立誠的春蘭杯，還有97年小林光一的富士通杯，人生五十年如夢亦如幻，日本本土棋手距上次奪冠，而來二十有一年矣。

有了昨日前車之鑒，謝爾豪格外慎重穩如泰山。根據豪哥從來不讀秒的快刀風格，估計井山已進入讀秒了，備受折磨。劉星：黑棋殺崩了，比昨天逆轉難度更大。井山再度放手一搏，盯著下方破綻在中央獲利，接著潛入左上挑起最後勝負處。井山真不好對付，現在一步不能錯，時間優勢體現出來，井山絕望打著將。面對最後的衝擊，謝爾豪依然很冷靜。肩負全日本的希望，井山功虧一簣，手中棋子愈發顯得沉重。

最終謝爾豪冷靜應對穩守勝果，2比1首奪世界冠軍，以19歲4個月12天的年齡，超過李世石排名全球最年輕首冠第7位，前6人依次為李昌鎬、范廷鈺、柯潔、羋昱廷、朴廷桓、朴永訓。

以下是歷屆LG杯冠亞軍

屆 時間 冠軍 比分 亞軍 四強

1 1997 李昌鎬 3—0 劉昌赫 馬曉春 崔明勛

2 1998 王立誠 3—2 劉昌赫 崔明勛 李昌鎬

3 1999 李昌鎬 3—0 馬曉春 邵煒剛 俞斌

4 2000 俞斌 3—1 劉昌赫 曹薰鉉 李昌鎬

5 2001 李昌鎬 3—2 李世石 王立誠 周鶴洋

6 2002 劉昌赫 3—2 曹薰鉉 李世石 李昌鎬

7 2003 李世石 3—1 李昌鎬 趙漢乘 元晟溱

8 2004 李昌鎬 3—1 睦鎮碩 元晟溱 趙漢乘

9 2005 張栩 3—1 俞斌 趙漢乘 李昌鎬

10 2006 古力 3—2 陳耀燁 李世石 朴文垚

11 2007 周俊勛 2—1 胡耀宇 洪旼杓 趙漢乘

12 2008 李世石 2—1 韓尚勛 胡耀宇 溫昭珍

13 2009 古力 2—0 李世石 李昌鎬 朴永訓

14 2010 孔傑 2—0 李昌鎬 朴文垚 朴永訓

15 2011 朴文垚 2—0 孔傑 王垚 孟泰齡

16 2012 江維傑 2—0 李昌鎬 金志錫 謝 赫

17 2013 時越 2—0 元晟溱 姜東潤 崔哲瀚

18 2014 柁嘉熹 2—1 周睿羊 李喆 陳耀燁

19 2015 朴廷桓 2—1 金志錫 朴永訓 崔哲瀚

20 2016 姜東潤 2—1 朴永訓 時越 柁嘉熹

21 2017 黨毅飛 2—0 周睿羊 申真諝 朴廷桓

22 2018 謝爾豪 2—1 井山裕太 柯潔 江維傑

（李新舟）