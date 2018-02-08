日期:2月8日消息，2018年羽毛球亞洲團體錦標賽在馬來西亞繼續進行，中國女隊排名小組第二晉級。陳雨菲首戰先贏後輸慘遭逆轉，國羽輸掉兩場女雙，她們以2比3不敵印尼隊排名小組第二。

中國隊是尤伯杯的衛冕冠軍，已提前拿到了尤伯杯的參賽權，所以本次賽事派出年輕球員出戰。中國隊和印尼隊首場都拿到勝利，她們已鎖定了出線權，兩隊相遇為爭奪小組頭名。中國隊在單打派出了陳雨菲、何冰嬌和陳曉欣，雙打派上了杜玥/李茵暉和曹彤威/鄭雨。

首場比賽陳雨菲遭遇印尼的菲特里亞尼，兩人此前在世界羽聯賽事交手4次，陳雨菲3勝1負佔優。首局陳雨菲就迅速領跑，她一直處於領先位置以21比16先聲奪人。可第二局在5比2領先被對手反超后，陳雨菲失誤增多，菲特里亞尼趁機擴大優勢以21比12扳回一局。決勝局裡，陳雨菲很快以8比3領先，菲特里亞尼連追5分扳平。在11平后菲特里亞尼掀起另一波攻勢拉開比分，21比15，她贏下決勝局以2比1逆轉戰勝陳雨菲，這場比賽進行了1小時7分鐘，印尼隊以1比0領先。

接下來的一號女雙比拼，波莉/拉哈約以2比0（21比18、21比12）戰勝杜玥/李茵暉，印尼隊把總比分擴大為2比0。何冰嬌在第三場為球隊挽救賽點，她耗時36分鐘以2比0（23比21、21比10）戰勝印尼隊的圖恩君格，中國隊追至1比2。

第二女雙的較量同樣激烈，曹彤威/鄭雨和哈里斯/普拉蒂普塔激戰了1小時10分鐘打滿三局，哈里斯/普拉蒂普塔以2比1（21比14、19比21、23比21）險勝。這場比賽的決勝局曹彤威/鄭雨連救了三個賽點，可惜還是無力回天。印尼隊以3比1提前鎖定勝利。

最後一場三單對決，陳曉欣以兩個21比17擊敗印尼的哈塔萬，中國隊以2比3落敗。印尼隊兩戰全勝排名第一，中國隊1勝1負排名第二晉級。

（Chimera）