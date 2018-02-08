日期:2月8日，喬丹-斯皮思努力回到站過去推桿時什麼也不想的狀態，圓石灘職業/業餘配對賽給他提供了理想的環境。

當斯皮思本身還是衛冕冠軍時，肯定有幫助。去年他第三輪打圓石灘的時候后九洞只用了10推，取得控制權，進入最後一輪的時候獲得6桿領先，最終輕鬆奪取冠軍。對於早熟禾果嶺經常會有許多腳印，他也帶著很好心態。他只用擔心正確的速度，如果推出的球恰巧彈跳入洞中，那麼更好。

可是真正處於上風的選手或許是同組的另外一個職業球員。他連續第四年的同組競爭者達斯汀-約翰遜，很少有想法。「他看到這裡有根燈柱，他會瞄準那根燈柱擊球，通常情況下他都能命中，」斯皮思星期三說，「而我在那裡想的是：『OK，我要打一個小左曲，因為如果偏到右邊，我會處於一個更好的位置。』」

在斯皮思要應付的問題之中，推桿看上去是最不用擔憂的那一個。而他本人仍舊不將其視為最令人擔憂的地方。

時間長了，絕大多數球員都是如此，他們的推桿站姿會有點不同步。他發現自己擊推桿，下揮時，手比平常更向前。他說這與青少年時期自己剛剛打球時的自然習慣正好相反。

「我進入了一個以前從未去過的地點，我已經回到了舒服的站姿上，可是接著一切又都亂了，」他說，「最初的想法是什麼也別想，只是推擊，不用擔心別的事情。可是這樣的事情有段時間不會成為現實，直到我站過去推擊的，看到了我的線為止。」

證據更多是數據，而非結果。

斯皮思表示在皇家伯克戴爾，整個一周他在推桿的時候都不舒服。這一點顯示在最後一輪一開局的時候，當時他丟掉了3桿領先。可是在競爭白熱化的時候，他就表現了出來，打出小鳥-老鷹-小鳥-小鳥，最終贏得英國公開賽。

上個賽季結束的時候，他也遇到過這樣的區間，當時他連續獲得7個前十名。

可是來到圓石灘的時候，他在主要推桿數據上，206位選手他僅僅排名195位，因此他肯定還有工作要做。

他不欠缺的是自信。

「我仍舊相信絕大多數球員……你問他們希望將誰放入自己的萊德杯隊伍之中，我相信他們會說出我的名字，」斯皮思說，「因此我對自己的能力沒有疑問。我所經歷的小小低谷與站姿相關。」

斯皮思是圓石灘職業/業餘配對賽強大參賽陣容中的一員，今年它包括一名新兵：麥克羅伊。

麥克羅伊最終感覺到健康了，他在美國大師賽之前制訂了雄心勃勃的參賽計劃。他在中東舉行的兩站歐巡賽上獲得了兩次取勝的機會。圓石灘是四個大滿貫冠軍得主未來七個星期所打的六站比賽中的第一站。

他了解圓石灘的賽制，因為他在歐巡賽上7次打登喜路林克斯錦標賽。兩場賽事最大的區別——除了本周絕佳的天氣——是他對自己球技以及未來的感受。

「我覺得這是一些特別事情的開端，而不是結束，」麥克羅伊說，「在登喜路錦標賽之後，我基本上已經準備今年停止工作了。我那個時候有多麼灰心，希望離開高爾夫，現在我就多麼有活力，多麼樂觀，從那個角度而言感覺十分不同。」

達斯汀-約翰遜在圓石灘也有一段歷史，其中絕大部分是好的，可以肯定二月份是如此。

2009年，當大雨沖刷掉最後一輪的時候，達斯汀-約翰遜因為領先麥克-維爾4桿奪取了冠軍。次年，他在18號洞沙坑之中一切一推，取得了一桿勝利。

達斯汀-約翰遜那一年夏天在圓石灘的美國公開賽上獲得3桿領先，可是最後一輪第二個洞，他打出了三柏忌，一下子滑落下來。那一天，他打出82桿。

除了圓石灘職業/業餘配對賽上兩次取勝，他還另外五次進入前五名。

達斯汀-約翰遜開年的時候在卡帕魯瓦獲得8桿勝利，在阿布扎比獲得並列第九名。他上個星期與韋恩-葛瑞茲基（Wayne Gretzky）一起在文圖拉縣（Ventura County）的舍伍德鄉村俱樂部度過。他甚至去拉斯維加斯見了揮杆教練布奇-哈蒙。他們沒有進行多少訓練。「我當前的揮杆很好，」他說。

（小風）