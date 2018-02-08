國產RPG遊戲《幻想三國志》將於今年推出全新PC作品《幻想三國志5》，在所有玩家翹首以盼的同時，國內代理商鳳凰遊戲又宣布將會推出《幻想三國志》系列的歷代作品優化版，主要針對於老遊戲無法適應現今PC系統環境做出適配型優化，包含適配Windows7以及Windows10系統並且簡體中文化。

作為《幻想三國志》系列最新作品的《幻想三國志5》將聯動系列作品，官方宣布將會額外製作四位歷代人物，玩家可以在購買歷代《幻想三國志》系列作品的同時獲得一位《幻想三國志5》額外角色獎勵。全系列可解鎖人物將包含4位歷代著名角色。

《幻想三國志1》

因一場莫名的致命追殺，將原本生活單純的姬軒以及姐姐姬霜拋向混亂複雜的戰爭時代。離山之後，他的旅程依舊步步危機，在過程中，他與貂芷、糜香、燕起、虞冰、以及千年狐狸百玥相繼結識，進而相知相惜；這背景迥異的六人，一起在勢力傾割的亂世中，依靠自身的能力與判斷，一一通過接踵而來的考驗。

玩家將會獲得《幻想三國志5》額外角色-------姬霜

《幻想三國志2》

楚歌與好友韓靖、心儀之人沈嫣，他們如同一般年輕男女，對未來有著美好的憧憬，並一心期待著前往京城發展、為此亂世盡一份心力。

然而，一場意外卻讓他們遭遇了生離死別的命運。

在陌生的長安，楚歌無意中解救了一名身份不凡的少女？漢朝興平公主，從此捲入了擁漢室之護凰血族、及反漢室自立為王之暗行七眾兩勢力的漩渦中。

玩家將會獲得《幻想三國志5》額外角色-------楚歌

《幻想三國志3》

時值東漢光和年間，長虹貫穿紫微星的那夜，中土發生了一場大地震。這場災厄不僅毀了許多無辜人民的家園，也使得五原山石崩塌、漢運火德泄出，少年夏皓因緣際會之下結識了張角之女張婕，並與太平道教主張角、以星象神算著名的玄機宮宮主—計采遙一同發現了封印魔界之門的上古機關「七曜星輪」之封印有鬆動跡象，如不加以阻止，則猛獸妖怪將四處萌生，神州將陷入浩劫。而唯有找齊七曜晶玉，方能再度啟動封印，恢復人界秩序。

玩家將會獲得《幻想三國志5》額外角色-------趙雲

《幻想三國志4》

公元208年赤壁之戰後，蚩尤現世、群魔亂舞。而後蚩尤伏誅，神州各地自此宛如驚弓之鳥，各尊神佛、各擁仙靈，大規模的獵魔行動從此展開。魔族餘孽被逼四處逃竄，或隱匿行藏，或群起反抗，原本便已紛亂垂危的漢室天下，因此步入更黑暗的時期。

公元215年，正值劉備入蜀、自領益州牧，孫權回秣陵、得荊州三郡，曹操平定漢中、稱魏王，就在三方勢力明爭暗鬥、互有增長的同時，一個名不見經傳的少年卻在紊亂的世局中掀起滔天巨浪。

玩家將會獲得《幻想三國志5》額外角色-------蘇袖