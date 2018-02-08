2018年冬奧會即將在韓國平昌舉行了。作為平昌冬奧會官方合作夥伴，三星此前就表示將推出2018年平昌冬奧會定製版Galaxy Note8，並且免費贈送給冬奧運動員和國際奧委會工作人員。

但據外媒最新消息，三星免費贈送給運動員和主辦方的平昌冬奧會定製版的Note 8手機，伊朗和朝鮮國家的運動員將無權享受。

日前，冬奧會主辦方表示，由於受到國際制裁的原因，朝鮮和伊朗的運動員將無法享受到這款免費手機。

眾所周知，Note8作為目前三星的當家旗艦，普通版的售價在韓國的售價已經高達920美元。而冬奧會定製版的Note 8作為定製版，並不會在市面上公開銷售，價值更在普通版之上。因此已經屬於了奢侈品範疇，在國際經濟制裁的範圍之內，所以無法提供給朝鮮和伊朗運動員。

此外，還有媒體報導稱，智能手機具備通信用途，因此也有可能轉而用於軍事領域，這也是暫時不能給朝鮮和伊朗運動員的原因。

事實上，作為奧運會的長期讚助商，三星自1997年以來一直為國際體育賽事提供手機。在2016年裡約奧運會期間三星推出了S7 Edge奧運版，向部分國家的運動員贈送並面向部分國家消費者限量發售。

彼時，在巴西奧運會上，朝鮮的運動員曾被贈予定製版三星S7 edge。但是這批手機被朝鮮官方扣留。