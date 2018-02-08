2月6日，被堵在Etréchy附近(巴黎南部45公里處)的國道N20上的大卡車。(圖片來源：法新社)

【環球網綜合報導】據法國《歐洲時報》2月8日報導，橫掃法國北部地區的暴雪天氣，給巴黎大區的公共交通系統帶來災難性的影響。雖然巴黎市區地鐵基本保持正常運行，但郊區快線(RER)受到嚴重干擾，公交網路更是全部癱瘓。數千人被困在公路、車站和機場。混亂情況到2月7日仍在持續，法國氣象部門警告，8日的又一波寒潮可能會導致交通狀況雪上加霜。類似情況在法國絕非首次，但面對「天問」始終沒有令人信服的「答卷」。政府除了呼籲人們減少外出，別無良策。

在鐵路方面，7日上午巴黎大區的鐵路調度陷入混亂，只有不到一半的列車能夠正常運行，而且主要線路被迫降速行駛。法國國營鐵路公司(SNCF)請求旅客盡量推遲出行。而此前曾計劃在2月8日發動罷工的CGT工會，也臨時決定「出於顯而易見的安全原因」推遲罷工。

在公路方面，受降雪影響，巴黎大區6日晚間交通堵塞路段長度達到創紀錄的739公里，7日上午9點時下降到150公里。但很多車主經歷了噩夢般的一夜。

據法新社報導，在N118國道上，大約1500到2000人整夜被困在車裡。內政部發言人再次呼籲私家車主不要開車出行。

雖然相關部門一直在儘力疏散人員和車輛，但有車主抱怨說，他們困在車裡，整夜飢腸轆轆，雖然起因是天氣問題，但路政管理局沒有及時往路上灑鹽融雪，也是導致大面積堵塞的原因。

在公交癱瘓、道路堵塞的情況下，優步(Uber)等約車平台的價格水漲船高。據法國《巴黎人報》報導，2月6日晚間8點左右，短短6公里的路段，優步顯示費用在52歐元到91歐元(約合人民幣401元到702元)之間，相比之下，競爭對手傳統計程車公司G7的價格僅有21歐元到24歐元(約合人民幣162元到185元)。

截至7日早間6點30分，巴黎大區46個收容站里收留了600多人，其中大多數是平時流落街頭的無家可歸者。而在巴黎市區的幾個火車站裡，大約700人在大廳里過夜，在巴黎南郊的奧利機場有230人滯留。因為航班被取消，許多乘客只能在機場候機室里席地而卧。

在巴黎火車北站，46歲的Slobodan就是滯留人群中的一員，他只能「一杯咖啡接一杯咖啡」地在車站過了一夜，指望第2天回到郊區家裡，洗澡換上衣服再去上班，然而到凌晨5點，車站宣布所有開往郊區的列車停運，這讓他感覺更加疲憊不堪。

根據法國氣象局報告，到7日早間，巴黎市區平均降雪12厘米，遠郊區域約13厘米，而在巴黎大區之外的奧爾良和沙特爾等城市，降雪量為14至15厘米。8日，法國北部地區或普遍降溫到零下5℃到零下7℃，個別地區甚至降到零下10℃。(實習編輯：馬娜？ 審核：田瑞哲)