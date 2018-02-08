調查纏身 李明博仍決定出席平昌冬奧會開幕式北京新浪網 (2018-02-08 13:47)
圖注：韓國前總統李明博
【環球網報導 記者 劉昆】韓國檢方近來圍繞前總統李明博展開多項高強度調查，曾有消息稱，李明博或將不會參加平昌冬奧會。但韓聯社2月8日報導稱，李明博將按計劃出席2月9日平昌冬奧會開幕式。
李明博秘書室8日發表公告稱，祝願冬奧會成功召開，李明博決定參加。另一李明博方面的人士稱，李明博是以韓國前總統的身份出席。
據報導，李明博1月31日收到韓國總統府青瓦台的邀請，當時即表示將會出席。但檢方圍繞李明博的調查持續進行，隨著「李明博為國情院賄賂案的主犯」等檢方調查內容被披露，外界曾猜測李明博或將無法參加冬奧會。
李明博參謀團隊也多建議其不出席冬奧會開幕式為妥。李方面人士透露，李明博個人主張將親自出席這次國家規格的盛典。另一方面，李明博夫人金潤玉將不會出席。
據韓聯社此前報導，韓國檢方或在平昌冬奧會結束后3月份對李明博進行傳喚調查。檢方曾表示，考慮到案件具有重大社會影響，將確保有充足的調查時間。有分析認為，檢方的這一決定也考慮到了平昌冬奧會即將開幕等國際影響因素。
目前，韓國檢方對李明博的調查大致分李明博政府涉嫌收受國情院賄賂、實際掌控汽車零部件製造商DAS公司、李明博政府時期國情院和網路部隊非法介入政治等三大部分。
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