韓媒：朝鮮體育代表團舉行入村儀式北京新浪網 (2018-02-08 13:50)
中新網2月8日電 據韓聯社報導，當地時間8日上午11點，朝鮮體育代表團在江陵運動員村舉行入村儀式，朝鮮代表團團長、體育省副相元吉友率代表團入場。
運動員村村長金琪焄致歡迎詞后，元吉友上台與金琪焄交換禮物，朝鮮帶來的禮物是一幅青松畫。奧林匹克會旗和朝鮮國旗先後升起。
2月8日，朝鮮冬奧代表團在韓國江陵奧運村舉行升旗儀式，吸引大批媒體關注。圖為朝鮮運動員揮手致意。中新社記者 崔楠 攝
之後，運動員村安排了一場韓國傳統打擊樂表演「四物遊戲」與B-BOY表演相結合的文藝表演。
運動員村安排的文藝表演結束后，朝鮮樂隊上陣，演奏了7首歌曲，包括傳統民謠《阿里郎》。樂隊的表演得到朝鮮代表團的熱烈呼應，團員們手拉手圍著奧運會吉祥物跳起圓圈舞，韓國志願者們也加入其中。
朝鮮代表團團長、朝鮮體育部副部長元吉宇（左）與江陵奧運村村長金琪勛握手。中新社記者 崔楠 攝
朝鮮代表團團長元吉友在離場時表示，朝鮮人民一條心準備的表演很成功，氣氛很熱烈，韓朝合一的面貌很好。
據悉，朝鮮代表團共46人，包括22名選手和24名官員。22名選手包括與韓國組建聯隊的12名女子冰球選手以及高山滑雪和越野滑雪各3人，花樣滑冰和短道速滑各2人。
責任編輯：何路曼
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